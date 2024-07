Inferno sull’autostrada schianto tra più mezzi | un morto e molti feriti Traffico paralizzato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Un vero e propriosi è verificatoitaliana nella giornata di sabato 20 luglio. Un terribile incidente ha causato une il ferimento di tante persone. Complessivamente ad essere stati interessati dal sinistro sono state sette automobili e un mezzo pesante e immediatamente sono stati allertati i soccorsi per la gente coinvolta. L’autostrada è stata dunque teatro di questo gravissimo incidente, che purtroppo ha avuto un bilancio tragico. Un, oltre alla chiusura della stessa per consentire di mettere in sicurezza l’area. Per aiutare gli automobilisti rimasti paralizzati nel, è stata disposta la consegna di bottigliette d’acqua perché il forte caldo era opprimente.