Il Napoli ci prova per Koopmeiners | la sfida con la Juventus si infiamma

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa corsa a Teunsi fa sempre più serrata, e ilentra prepotentemente in scena. Nonostante le dichiarazioni di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che ha escluso la cessione dell’olandese, il pressing delle big del calcio italiano non si ferma. La, che da tempo ha messo gli occhi sul centrocampista, deve ora fare i conti con la concorrenza dei partenopei. L’interesse delperè stato riacceso dalla possibile cessione di Victor Osimhen al Paris Saint-Germain. Se l’affare dovesse andare in porto, il club azzurro potrebbe incassare circa cento milioni di euro, metà dei quali sarebbero destinati all’acquisto del talento olandese. Antonio Conte, allenatore del, ha espresso chiaramente il suo apprezzamento per, ritenendolo un tassello fondamentale per rinforzare il centrocampo.