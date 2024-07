Gratta e Vinci questo tagliando moltiplica bene | subito 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 luglio 2024), spendendo 10il fortunato utente se n’è aggiudicato ben: tutti pazzi pernuovo biglietto. Non avrà vinto il primo premio, quello da 2 milioni di, ma in Laguna giovedì scorso una bottiglia l’hanno stappata ugualmente. Una di quelle buone, d’annata, dal momento che nelle tasche di un appassionato deisono piovuti. Forse non una di quelle cifre che sono capaci di stravolgerti la vita – a seconda dei casi, ovviamente – ma che di sicuro avranno fatto parecchio comodo al diretto interessato. In Laguna si fa festa com il Nuovo 50X – IlVeggente.it (Instagram)O perlomeno permesso di vivere i prossimi anni con molti meno pensieri. Estinguere un mutuo, comprare una macchina di lusso, pianificare una serie di viaggi indimenticabili in giro per il mondo.