Formula 1 | doppietta McLaren nelle qualifiche Norris davanti a Piastri La griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Nella pista dell’Hungaroring la posizione diè fondamentale, per questo la qualifica di oggi era molto importate, più del solito. E la sessione odierna di1 ha subito regalato grandi sorprese. Fin dall’inizio è arrivata una leggera pioggia, che ha messo in difficoltà alcuni piloti, tra cui Perez (ormai sempre più deludente), che è andato a sbattere nel muro. Un altro big a farne le spese è stato Russell, il team Mercedes ha sbagliato i calcoli per la benzina lasciando il suo pilota a secco. I due partiranno rispettivamente dalla 16ª e 17ª posizione. Arrivati al Q3 si prospetta una pioggia 5 minuti dopo l’inizio, questo porta i team a prendere scelte diverse su quando mettere la gomma nuova. Dopo il primo tentativo da parte di tutti, è Tsunoda a metterla nel muro, questo comporterà l’esposizione della bandiera rossa a 2 minuti e 13 secondi dal termine.