Find Me Falling recensione della rom-com di Stelana Kliris

(Di sabato 20 luglio 2024)Merom-com diLe commedie romantiche sono spesso tra le proposte settimanali di Netflix e l’ultima aggiunta di questo genere al nutrito catalogopiattaforma streaming èMe, rom-com prodotta negli Stati Uniti, ma ambientata nella splendida isola di Cipro. Purtroppo, nonostante una premessa accattivante, l’insolita location che fa da sfondo alla narrazione è l’unica differenza sostanziale rispetto ad altre proposte di natura simile eMeatterra non esattamente in piedi sul parterre delle pellicole “da piattaforma” assai dimenticabili.Me, la trama: un inizio sinistro per una storia dimenticabile Non lasciatevi ingannare dalla scena d’apertura del film Netflix, che lascia intendere di trovarsi di fronte a una commedia complicata e un po’ cupa, con temi difficili come il suicidio.