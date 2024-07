Concessioni demaniali marittime ecco a Napoli di chi sono e quanto si paga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Da un minimo di 1.314 euro a un massimo di 50.476 euro, per una concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo.i canoni annuali versati, al momento, a. L'ammontare di ciascuno è stabilito dall'Autorità di sistema portuale, in base ai parametri fissati dalla legge. La lista dei concessionari è pubblica, e consultabile sul sito della Regione Campania. Ci troviamo lidi balneari, circoli nautici, attività di ristorazione. Denominazioni storiche, celebri e meno note, nei campi dell'impresa, dello sport e della vita pubblica cittadina. Appena 20 mq la superficie più piccola in concessione. Quella più grande (12515,32 mq) è del circolo Posillipo. Sulla materia, da tempo, infuriano le polemiche. Non è un mistero il braccio di ferro in atto, da anni. Specie sull'utilizzo delle spiagge.