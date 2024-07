Cina | squadra inviata a assistere soccorsi dopo crollo parziale ponte autostradale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) Pechino, 20 lug – (Xinhua) – Unae’ statanella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi per guidare gli sforzi di soccorso in seguito aldi unavvenuto ieri, secondo il ministero della Gestione delle emergenze. Il China National Comprehensive Fire and Rescue Team ha inviato 736 persone, 76 veicoli, 18 imbarcazioni e 32 droni per condurre gli sforzi di soccorso. La morte di undici persone e’ stata confermata stamattina in seguito aldel. Il, situato nella contea di Zhashui della citta’ di Shangluo, e’ crollato intorno alle 20:40 di ieri a causa di un improvviso acquazzone e di inondazioni lampo. Alle 10 di oggi, le squadre di soccorso avevano recuperato cinque veicoli caduti nel fiume. (Xin) Agenzia Xinhua