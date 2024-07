Carcere di Carinola detenuti si scagliano contro i poliziotti penitenziari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiHa quasi dell’incredibile quel che si è vissuto ieri nella Casa circondariale di, nel Casertano, dove un gruppo disi è scagliato. Ricostruisce l’accaduto Ettore Natale, segretariodel Sindacato Autonomo Poliziaa: “E’ stata una giornata molto pesante in termini di stress operativo”, spiega. “Un detenuto che pretendeva di essere messo a lavorare, non contento delle risposte avute, ha prima tentato di aggredire un ispettore di Polizia e poi, dopo essere rientrato in Sezione, ha sobillato gli altri ristretti gridando di essere stato picchiato. Una cinquantina disi sono quindi scagliatil’ufficio della sorveglianza, alcuni armati di bastoni, per aggredire e picchiare il comandante e l’ispettore.