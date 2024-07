Calciomercato com – Milan per Saelemaekers servono 20 milioni | la situazione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-20 13:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Lavora tanto e bene senza pensare troppo a quale sarà la prossima fermata. Alexisè un ragazzo d’oro e un professionista esemplare di quelli che si fanno volere bene da tutti. Mai una parola fuori posto, mai una polemica nemmeno nei confronti di una delusione inaspettata come la mancata conferma da parte del Bologna dopo una stagione più che positiva che lo avevo vista protagonista anche di gol pesanti per la storica qualificazione in Champions League come quello segnato all’Olimpico contro la Roma con uno “scavetto” alla Totti. E proprio alla luce di questa crescita tecnica e caratteriale ilcrede che il valore del belga sia aumentato rispetto ai 10che erano previsti per il diritto di riscatto nell’operazione proprio con il Bologna.