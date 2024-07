Abbandonò la madre invalida per andare in vacanza | 49enne arrestata per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – Èperlachelaa casa perincon i figli. Lasciata sola, l’anziana morì di stenti. Il corpo dell’84enne– trovato per casualità dai carabinieri che erano andata nell’abitazione per notificare un atto alla figlia – era a terra e coperto parzialmente solo da un lenzuolo. Una vicenda terribile accaduta un mese fa a Montelibretti, in provincia di Roma. Dopo la scoperta del cadavere della mamma anziana, deceduta qualche giorno prima del macabro ritrovamento, laera finita ai domiciliari, in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione. Oggi i carabinieri le hanno notificato l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere: l’accusa è diaggravato.