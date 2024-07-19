Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 12:30 (Di venerdì 19 luglio 2024) Viabilità 19 LUGLIO 2024 ORE 11.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA PER LO PIU REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TAR LAURENTINA E ARDEATINA SULLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA PER I LAVORI IN CORSO RICORDIAMO CHE SUL RACCORDO ANULARE SONO INIZIATI GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANT TECNOLOGICI TRA IL KM 37+900 E IL KM 38+800 IN CARREGGITA INTERNA ED ESTERNA FINO AL 31 DI LUGLIO IN FASCIA ORARIA 21.30 6 DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 11:30 - 30 6 DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 11. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA PER LO PIU REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TAR LAURENTINA E ARDEATINA SULLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA PER I LAVORI IN CORSO RICORDIAMO CHE SUL RACCORDO ANULARE SONO INIZIATI GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANT TECNOLOGICI TRA IL KM 37+900 E IL KM 38+800 IN CARREGGITA INTERNA ED ESTERNA FINO AL 31 DI LUGLIO IN FASCIA ORARIA 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2024 ORE 09. 50 RI-VT SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI RIETI E VITERBO A VITERBO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE NEL CENTRO CITTADINO SEGNALIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA E VIA FRANCESCO BARACCA E SU VIA GIACOMO MATTEOTTI USCENDO APPENA FUORI DAL CENTRO RALLENTAMENTI A BAGNAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ANDIAMO A RIETI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE PER LE VIE DEL CENTRO CITTA SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA SALARIA DA VIA RINALDI A PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE AL MOMENTO CI SONO CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA PROSEGUENDO PIU AVANTI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA SU VIA ARDEATINA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO A FROSINONE SDOVE SEGNALIAMo UN INCIDENTE SULLA SS 156 DEI MONTI LEPINI code ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IL VENERDI E IL SABATO LE METROPOLITANE A B E B1 PROSEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINE ALL’1, 30 DI NOTTE INFINE RICORDIAMO CHE SULLA METRO A LA STAZIONE SPAGNA RIMANE CHIUSA AL SERVIZIO CLIENTI PER LAVORI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma