Un gruppo di hacker minaccia di diffondere online Eyes in Trees film con Anthony Hopkins

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il produttore delin thecon star l'attore, ha svelato di essere al centro di una richiesta di riscatto. Undisi è impossessato del materiale girato sul set diin thecon star, chiedendo un "riscatto" per evitare che i video vengano condivisi. Il produttore Daemon Hillin ha svelato quanto sta accadendo, ribadendo che non ha alcuna intenzione di pagare i criminali. I messaggi dei criminali Hillin ha spiegato a Deadline di aver ricevuto delle e-mail davvero disturbanti e dettagliate da un indirizzo Korean Zombie. Nelle missive si spiega che sono statiati 18 minuti del, in particolare tutte le scene interpretate dagirate a Los Angeles.