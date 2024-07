The Sims 5 è stato cancellato

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non molto tempo fa èannunciato inZOI: Il TheCoreano, il quale dispone di un mondo aperto non indifferente, che potrebbe dare filo da torcere a The, la celebre serie firmata Maxis, sopratutto ora che il team a quanto pare hal’ambizioso The5, che avrebbe visto la luce prossimamente come free to play a mondo aperto. Addio a The5 A svelare questo ci ha pensato il profilo Linkedin di un ex sviluppatore presso Maxis. The5, noto inizialmente con il nome di Project Rene, era in sviluppo da tempo, e come anticipato si trattava di un progetto piuttosto ambizioso. Il profilo Linkedin èaggiornato di recente con la rimozione di The5 tra i giochi a cui il talentuoso sviluppatore ha lavorato.