Superman | James Gunn svela quanto manca al termine delle riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)alIl filmdiè in produzione da diversi mesi, per dare vita al primo film in live-action dell’Universo DC gestito dallo stessoe Peter Safran. All’inizio della settimana,ha annunciato sui social media che il film ha completato lea Cleveland, in Ohio, dove ha utilizzato diversi esterni della città fittizia di Metropolis. In un recente aggiornamento su Threads,ha ora rivelato che ci sono “ancora un paio di settimane” di produzione didopo il periodo trascorso a Cleveland.aveva già confermato che lui e il cast dinon parteciperanno al Comic-Con di San Diego alla fine del mese, insarebbe in conflitto con il programma. “Non abbiamo finito di girare”, scrive. “no ancora un paio di settimane.