Riassunto | NORMA Group collabora con Kinaxis per coordinare la sua catena di fornitura

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il produttore leader di componenti per giunzioni sta effettuando i collegamenti fondamentali tra dati, personale e processi dell’azienda per creare unadipiù efficiente OTTAWA, Ontario–(BUSINESS WIRE)–, con sede in Germania, gestisce 25 impianti di produzione in tutto il mondo, dove realizza morsetti e connettori sicuri che sono parte integrante della produzione di macchinari, veicoli e motori nei settori della gestione idrica, agricolo, dell’aeronautica, chimico, sanitario e automobilistico. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Relazioni con i mediaJaime Cookjcook@