Quel pazzo venerdì 2 | Chad Michael Murray torna in sella alla sua Ducati nelle ultime foto dal set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le nuovedal set di2 mostrano il ritorno dinei panni dell'affascinante Jake.è sul set di2 in una nuova immagine diffusa online. Nel film del 2003,interpretava Jake, l'interesse amoroso del personaggio di Lindsay Lohan, Anna Coleman, e in precedenza era stato confermato che avrebbe ripreso il ruolo per il prossimo se, la cui uscita è prevista per il 2025. OltreLohan e ano anche Jamie Lee Curtis e Mark Harmon, e nel cast di2 figura anche la star di The Good Place e The Acolyte, Manny Jacinto, anche se il suo ruolo è sconosciuto. Un nuovo