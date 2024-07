Pattinaggio Sorcionovo in azzurro per gli Europei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alice, reduce dalla conquista del primo titolo italiano senior, fa parte della spedizione azzurra impegnata in Belgio, per la precisione ad Ostenda, dove sono in programma i campionatidicorsa. Il tecnico Massimiliano Presti l’ha convocata per quella che è la sua specialità, i 500 metri sprint, ma pure per altre gare in programma sia su pista che su strada. Oggi la forte atleta di Montecosaro – portacolori della società Luna Sport Academy di Senigallia – debutta sui 200 metri, domenica affronterà le più forti specialiste continentali della 500 mt e inoltre farà parte della staffetta "americana" a squadre.