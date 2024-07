Ostigard rifiuta il trasferimento al Rennes il Napoli perde sette milioni | la situazione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024) La decisione del difensore norvegese Leomette in bilico il suo futuro e influisce sul mercato del. Il difensore Leosembra destinato a lasciare il, ma la sua cessione non è stata ancora conclusa, portando a una perdita significativa per il club partenopeo. Secondo le ultime informazioni riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport,hato unal, causando al club azzurro una perdita di circadi euro. Un difensore non convincente Leonon è riuscito a lasciare un segno positivo durante le sue stagioni a, nonostante i vari tentativi dei tecnici che si sono succeduti sulla panchina partenopea. Anche con l’arrivo di Antonio Conte, la sua posizione è rimasta incerta, con il tecnico che ha espressamente richiesto rinforzi in difesa.