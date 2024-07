Novità sull’Ucraina e sulla flotta fantasma di Mosca Ecco quali dall’Epc di Londra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato un giro di vitecosiddetta “” di petroliere cheimpiega per eludere le sanzioni internazionali. L’annuncio arriva a margine della quarantaquattro nazioni europee europea ospitata in Gran Bretagna. La “chiamata all’azione” congiunta, a cui hanno aderito quarantaquattro Paesi europei che partecipano al meeting della European Political Community attualmente in corso a, mira a distruggere ladi circa seicento navi che, secondo le stime occidentali, sono utilizzate daper trasportare circa 1,7 milioni di barili di petrolio al giorno. Il governo britannico ha anche annunciato sanzioni su undici petroliere che sarebbero utilizzate per trasportare petrolio russo.