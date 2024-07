LIVE F1 GP Ungheria 2024 in DIRETTA | si riparte dopo la bandiera rossa Sessione rovinata per Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Siamo giunti a metà. Quasi 15 minuti di stop per l’incidente di. Si! SEMAFORO VERDE!! 17.29 Le vetture sono pronte per tornare in azione. A breve si! 17.28 AGGIORNAMENTI TEMPI FP2 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:18.568 – – 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.156 – – 3 George RUSSELL Mercedes+0.249 – – 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.393 – – 5 Daniel RICCIARDO RB+0.440 – –6 Carlos SAINZ Ferrari+0.480 – – 7 Lando NORRIS McLaren+0.607 – – 8 Alexander ALBON Williams+0.695 – – 9 Logan SARGEANT Williams+0.703 – –10 CharlesFerrari– – – 11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.803 – – 12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.975 – – 13 Oscar PIASTRI McLaren+1.046 – – 14 Pierre GASLY Alpine+1.049 – – 15 Lance STROLL Aston Martin+1.119 – – 16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.153 – – 17 Yuki TSUNODA RB+1.