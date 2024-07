Lavori ponte alla Vittoria chiuso fino a settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prato, 19 luglio 2024 – Per gli interventi di risanamento di ponti, passerelle e viadotti finanziati dal Pnrr, ilsaràal transito dalle 9 di mercoledì 24 luglioai primi di. L'intervento di manutenzione straordinaria viene realizzato in questo periodo in cui la scuola è chiusa e approfittando del minor traffico di agosto per limitare i disagi per la viabilità. Sarà garantito il passaggio pedonale sulla sponda destra per chi guarda ile ha alle spalle piazza San Marco. Durante la chiusura il traffico diretto verso via Firenze, la Stazione Centrale o via Matteotti sarà deviato verso via Tiziano, via Arcivescovo Martini,XXe via Matteotti. Il Trasporto Pubblico Locale seguirà le deviazioni lungo la via Arc. Martini per raggiungere il terminal di piazza Stazione.