Gilardino | Ad oggi Gudmundsson è un giocatore del Genoa È contento di stare qui!

(Di venerdì 19 luglio 2024) Albertosi è espresso in merito al futuro di Albert, principale obiettivo di mercato dell’Inter per la prossima stagione. LE PAROLE – Albertoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport sul tema della possibile permanenza di Albert Gudmunsson, nome in cima al taccuino dell’Inter per l’attacco. A proposito della situazione relativa al calciatore islandese, l’allenatore italiano si è espresso in questi termini: «Adè undel, in questo momento si allena come un grande professionista. L’altra sera gli ho chiesto se era felice, lui mi ha risposto di essere molto. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, ma al momento crediamo in lui come abbiamo fatto nell’ultima stagione».