Dieci giorni senza corrente per una falla nel sistema delle volture delle utenze domestiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 –per unanel“Un errore evitabile è costatoad una nostra socia che tra la notte e la mattina, di un qualsiasi giorno, ha avuto l’amara sorpresa. L’errore sembrerebbe imputabile al coinquilino che avrebbe comunicato il POD (codice che contraddistingue ogni contatore) della nostra socia anziché il suo al fornitore in sede di trasferimento. Quello che come Movimento Consumatori contestiamo è la normativa che si ha per quanto riguarda l’effettuazione. Reputiamo che le, ovvero il cambio dell’intestatario del contratto di fornitura, avvengano sì, in alcuni casi, in modo semplice, ma lacunoso.