Conte fa fuori anche l’etereo Cajuste dopo Lindstrom e Gaetano | al suo posto Brescianini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024)fa): al suo. Sono le ultime notizie di mercato date da Sky Sport. Informano che il Napoli sta provando ad acntare le richieste del tecnico salentino sia in entrata sia in uscita. A centro campo ci sono due candidati a lasciare il Napoli subitoDimaro e si tratta di(destinazione Cagliari) e(in direzione Everton, in Premier League). Ma la notizia della serata, secondo Sky Sport, è che in uscita ci sarebbecentrocampista svedese classe ’99 che ha vissuto una stagione molto in ombra e che ha lasciato più di un dubbio sia sulla capacità di diventare realmente una pedina fondamentale sia ovviamente sullo scouting del Napoli. Se il Napoli riuscisse ad acntare, aldiarriverebbe il centrocampista del Frosinone Marcoclasse 2000.