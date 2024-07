Casertana ufficializzati due nuovi acquisti | un esterno e un terzino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAltre due frecce per l’arco di mister Manuel Iori: ieri, il direttore sportivo Trevisan ha ufficializzato dueper i rossoblù. Attraverso il proprio sito ufficiale, laha fatto sapere di aver messo sotto contratto Jonas Heinz e Sasha Mancini.undi centrocampo ed undestro Foto dafc.itJonas Heinz è stato prelevato dal Sudtirol a titolo definitivo, e gli è stato sottoposto un contratto biennale. Heinz è undestro, abile anche a giocare come centrale di difesa. Ha giocato l’ultima stagione in due squadre diverse: ha collezionato sei presenze a Taranto, per poi essere spedito alla Fermana, dove è sceso in campo tredici volte. Giocatore diverso è Sasha Mancini: di origini belghe, ma dal passaporto italiano, Mancini è alla prima esperienza in Serie C.