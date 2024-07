Carlos Corona | ecco come ha preso l’arrivo di un fratellino

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fabriziofra le pagine del settimanale Chi ha parlato di suo figlio che nascerà a dicembre e della reazione che ha avutoalla notizia che non sarà più figlio unico. “Sara è al quarto mese, dovrebbe nascere il 25 dicembre. Volevamo una bimba, invece arriva un altro maschietto. Ci sarà un disegno, un perché. Ora è tutto diverso, quando è arrivatoero giovane, avevo Che avevo? 29 anni? Bruciavo. Ora me lo godrò di più”. La reazione di, a detta di Fabrizio, è stata super positiva: “è felicenon mai, ha un bellissimo rapporto con Sara. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Il bimbo in arrivo è un altro, i miei fratelli non hanno figli,, quando lui verrà al mondo, non sarà più solo“.