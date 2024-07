Calciomercato Milan Geoffrey Moncada fa muro per la cessione di Terracciano  Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 luglio 2024)faper ladie ha respinto un’offerta dalla Serie A. Spiegato il motivo Filippoè sicuramente tra i giocatori meno chiacchierati di questo, anche se di recente il direttore dell’area tecnicaha rifiutato un’offerta per il laterale destro, prelevato lo scorso inverno dall’Hellas Verona. Sì, perché, secondo le ultime indiscrezioni, sul giovane italiano si era presentato il Torino con un’offensiva che è stata subito respinta., dall’arrivo di Paulo Fonseca, sta cercando di dare il massimo in allenamento, per provare a ritagliarsi un po’ di spazio durante la prossima stagione. Ci sono, poi, diversi motivi che hanno portatoa fareper ladel 21enne. Su tutti, le potenzialità del giocatore.