Aggressore seriale in bicicletta a Ferrara | fermato per violenza sessuale un giovane di vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Tre aggressioni a donne che stavano camminando sole, per strada: tutte avvicinate da un uomo in. Tre violenze sessuali avvenute con le stesse modalità. Dopo settimane di paura, la polizia haunventenne con l’accusa di essere l’uomo responsabile dei tre agguati. Gli episodi sono avvenuti tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio: il provvedimento di fermo arriva grazie alle indagini partite dopo l’aggressione subita da una ventenne, il 19 giugno, in via Rampari San Paolo. In quell'occasione, la vittima è stata avvicinata da un uomo di colore con cappuccio calzato e a bordo di una, che l'ha pesantemente molestata. La donna è caduta, riportando varie escoriazioni, ma è riuscita a gridare aiuto, mentre l'è fuggito prima dell'arrivo della polizia, avvisata da alcuni residenti.