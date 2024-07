AEW | Aggiunti sulla piattaforma MAX diversi contenuti della compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una delle trattative più calde dell’anno è, sicuramente, quella fra la AEW e WBD per il rinnovo dei diritti televisivi. Sebbene i report siano sibillini e contrastanti, Tony Khan ha sempre mostrato ottimismo nei confrontitrattativa in corso, dichiarando addirittura che il 2024 sarebbe stato l’anno migliore per la sua. Il wrestling invade lo streaming Sembrerebbe, tutttavia, esserci anche un nuovo accordo per lo streaming dato che, da oggi, i PPV e gli show settimanaliAEW sono stati resi disponibiliMAX a livello internazionale. Isono, infatti, disponibili al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Breaking: AEW Content has Officially Been Uploaded to @StreamOnMax Streaming Service pic.twitter.com/AhaMfQteCo— Brandon McMullen (@BrandonMcMull20) July 19, 2024