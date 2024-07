A Sharon Stone il Cariddi d' Oro del Taormina Film Festival 2024 Ecco cosa è successo durante la kermesse | gli highlights

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tutto pronto sul palco del Teatro Antico per accogliere una vera diva. La 70esima edizione delchiude in bellezza consegnando aild’oro, prestigiosa onorificenza che negli anni è stata assegnata al gotha del cinema italiano e internazionale. La Sicilia accoglie la biondissima attrice, che è solo l’ultima stella di un’edizione speciale sotto molti punti di vista. La numero 70, organizzata per la prima volta dal nuovo drettore artistico Marco Muller. Che ha confezionato una settimana di anteprime nazionali e internazionali. Incontri speciali e workshop con star provenienti da tutto il mondo.