Von der Leyen confermata presidente della Commissione Europea Ma FdI vota contro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bruxelles, 18 luglio 2024 – Ursula von derè stata rieletta. Il Parlamento hato a larghissima maggioranza, con 401 voti a favore, 284 contrari, 15 astenuti e 7 schede nulle. Von derha dunque schivato il pericolo franchi tiratori e rimarrà alla guidaper altri 5 anni. Prosegue, dopo la ri-elezione di Roberta Metsola adell’Europarlamento, la strada tracciata 5 anni fa. Parlamento europeo, Roberta Metsola rieletta comeFdI. E la maggioranza si spacca Ora, però, Ursula dovrà sciogliere le riserve in merito ai membri, che dovrà essere composta da 1 rappresentante per Stato, scelto dal rispettivo Governo. E l’Italia rischia di rimanere col cerino in mano, fuori dalla corsa per le deleghe che contano.