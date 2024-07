Tre persone attaccate da un pitbull all' Aquila una è in fin di vita

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) AGI - È di treferite di cui una grave, il bilancio di un'aggressione avvenuto questa notte da parte di unall'interno di un'abitazione privata all'. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Municipale, unha aggredito padrona e altre dueall'interno di una villetta a schiera. Ad avere la peggio sarebbe stata quest'ultima che portata d'urgenza all'ospedale dell'e' stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, i medici non sono riusciti a sciogliere la prognosi. Trenta giorni invece le prognosi degli altri, al momento non si sa se parenti oppure ospiti della donna. Sul posto sono intervenute tre ambulanze oltre agli agenti della Polizia locale. Ilè stato portato via dal servizio veterinario della Asl presso il canile comunale.