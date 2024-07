Tensione e forti disagi in carcere Una Città in Comune | Lesi i diritti dei detenuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 – “Raccogliamo con preoccupazione e apprensione l’ennesimo appello che viene dalle detenute e deidelDon Bosco sulle condizioni di invivibilità all’interno della struttura, che anche noi denunciamo da anni. Con il caldo opprimente di queste settimane tale situazione diventa insopportabile, in aperta violenza a qualsiasi diritto alla persona”. Ad affermarlo gli esponenti di Unain, che aggiungono: “Una situazione che la stessa Garante per idei, l’avvocata Abu Awwad, ha drammaticamente confermato chiedendo interventi urgenti sulle condizioni igienico-sanitarie e sulle disinfestazioni per cimici e scarafaggi”.