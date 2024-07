Si alza il sipario dello Sferisterio Omaggio a Puccini con Turandot

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Sono spettacoli belli, con cast artistici di alta qualità e allestimenti che faranno centro: sono sicuro che infiammeranno gli animi degli spettatori". Così nei giorni scorsi Paolo Gavazzeni, direttore artistico del Macerata Opera Festival, parlava degli appuntamenti che da domani animeranno l’arena maceratese. Il festival (da domani all’11 agosto) accende i motori e alle 21 l’arena si riempirà delle note dicon(repliche il 28 luglio, 3 e 10 agosto) che sarà eseguita incompiuta, così come lasciata dal compositore e cioè sino alla morte di Liù, come sancito al Teatro alla Scala dal direttore d’orchestra Arturo Toscanini in occasione della prima postuma. La regia è affidata al regista spagnolo Paco Azorín, alla bacchetta Francesco Ivan Ciampa.