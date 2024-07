Pirola nessun ritorno all’Inter | ceduto a un club estero!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nienteper Lorenzo. Il difensore classe 2002 è pronte per una nuova esperienza all’. Tutti i dettagli dell’accordo trovato dalla Salernitana. SUGGESTIONE – Con l’Inter intenta sul mercato a individuare un difensore che possa rispondere al ruolo di vice-Alessandro Bastoni, in queste ultime settimane non è di certo mancata anche la suggestione Lorenzo. A favorirla è stato anche il fatto che il classe 2002 sia cresciuto nel vivaio nerazzurro, prima di spiccare il volo in prestito al Monza e, in seguito di trasferirsi alla Salernitana. Operazione, quest’ultima, in cui l’Inter ha mantenuto il diritto di recompra. Il nome di, però, non è mai stato veramente preso in considerazione nei casting nerazzurri, che in questo momento comprendono principalmente i nomi di Mario Hermoso, Ricardo Rodriguez ed anche Johan Vasquez.