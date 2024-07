Osimhen al PSG Manna e Campos cercano l’accordo | ADL ha preso una decisione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Calciomercato Napoli: trattativa in corso peral PSG.al lavoro per. La posizione di De Laurentiis.-PSG,La cessione di Victorresta uno dei temi più importanti in casa Napoli. Sta proseguendo la trattativa con il PSG. Il Corriere dello Sport fornisce i seguenti aggiornamenti: “L’intesa con il Paris Saint-Germain non c’è ancora, perché il Napoli fa valere i 130 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto di Victor mentre i francesi vogliono lo sconto. Uno sconto importante, considerando che stanno provando a disegnare un’operazione da 100 milioni complessivi. Preferibilmente senza contropartite tecniche. I negoziati sono nel pieno:e il ds dei francesisono costantemente in contatto a caccia di un accordo che possa mettere d’accordo tutti”.