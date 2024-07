Napoli arrestato un 17enne | aveva accoltellato 19enne al volto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) – Accoltellò e sfregiò alun giovane in provincia di: in manette un. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in IPM emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni dinei confronti di D.S.,gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime. All’esito delle indagini coordinate dalla Procura i Minorenni die condotte dal Commissariato di polizia di San Giorgio a Cremano, è stata ricostruita la brutale aggressione, a colpi d’arma da taglio, avvenuta la notte dello scorso 25 maggio a San Sebastiano al Vesuvio ai danni di un