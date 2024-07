Medagliere Parigi 2024 | il pronostico di Gracenote Italia in lieve crescita rispetto a Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mancano ormai 6 giorni alle prime competizioni valevoli per i Giochi Olimpici di, mentre le prime medaglie verranno assegnate sabato 27 luglio all’indomani della Cerimonia d’Apertura. L’si presenta nella capitale francese con la spedizione più ambiziosa e competitiva di sempre, quindi l’obiettivo sarà quello di migliorare il bottino raccolto nell’ultima edizione di(10-10-20) e confermarsi nella top10 del. In base alle previsioni definitive degli esperti di, quotata società statunitense di analisi, il Bel Paese ha le potenzialità per recitare un ruolo da protagonista a. Secondo questi pronostici, il Teamstabilirebbe un nuovo record di podi con 46 medaglie complessive (6 in piùal primato stabilito in Giappone) in 20 sport diversi.