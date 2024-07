Matera piange Nicola e Giuseppe i vigili del fuoco morti per salvare una famiglia | Sono due eroi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024)daperuna, ligi al loro dovere, incuranti del pericolo. Duedel, due angeli delLasalata eMartino.loro i duedelche hanno perso la vita, chestati strappati ai loro affetti mentre erano impegnati a soccorrere durante il divampare di un incendio di vegetazione nel Comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di. Avevano 45 anni, erano tutti e due die facevano parte del distaccamento di Policoro. “Volevanouna, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Macaduti in un dirupo estati avvolti dalle fiamme”, ha affermato Antonello Mele, il sindaco di Nova Siri.