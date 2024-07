Malika Ayane al Mountain Future Festival per raccontare la sostenibilità attraverso la musica

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 18 luglio 2024) foto di Giacomo LicheriTRENTO – Sull’Altopiano della Paganella torna il, l’evento dedicato alla montagna e ai suoi possibili futuri. La sesta edizione, che animerà il territorio da luglio a ottobre e che vedrà una data speciale a novembre, vanta un ricco calendario di appuntamenti, tra incontri e spettacoli, con la partecipazione di esperti, sportivi e artisti, come l’atleta Eleonora Delnevo e la cantautrice, che salirà sul palco il 25 luglio dando il via all’evento. “Ilsi pone come un’occasione per riflettere, confrontarsi, rallentare e apprezzare appieno la ricchezza e la bellezza delle alte quote e delle Dolomiti: luoghi ed ecosistemi tanto preziosi quanto delicati che è responsabilità di tutti proteggere”, spiega Luca D’Angelo, Direttore dell’Apt Dolomiti Paganella.