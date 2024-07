La notte magica di Vance | Non guarderemo a Wall Street ma ai lavoratori americani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’apoteosi del vice-presidente designato, J. D., alla convention repubblicana segna un altro, forte punto a favore di Donald Trump nella sua corsa alla Casa Bianca. Era il giorno del vice e, accentando la candidatura, se lo è preso alla grande e ha suscitato l’entusiasmo dei delegati, nell’attesa del finale di stasera in cui The Donald, reduce dall’attentato di sabato, farà una sorta di discorso anticipato alla Nazione.: “Al fianco deglie non del capitale” “L’America adesso scelga una nuova strada. Questa è unadi speranza, di quello che l’America era e di quello che saremo presto”, ha dettoalla convention. “La finiremo di dare ascolto ai bisogni di. L’importazione di manodopera straniera è finita.