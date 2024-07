Grande Fratello | spuntano i nomi vip della prossima edizione del reality show Il gossip

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Recenti rumors circa i prossimi partecipanti del «» svelano idei volti noti selezionati per ladel. Tra gli altri, anche un attore di «Mare Fuori» e Garance Authiè Ospite a «Radio Marte», il programma condotto da Gabriele Parpiglia m, l’esperta diDeianira Marzano avrebbe svelato alcunidi volti più o meno noti che potrebbero prendere parte alladel. Condotto con successo da Alfonso Signorini, sembra che il programma firmato Endemol e in onda su Canale 5 per tutta la stagione invernale, stia prendendo (di nuovo) un’altra piega.