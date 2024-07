Emio – L’uomo che sorride il nuovo caso del Famicom Detective Club

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nella giornata di ieri, Nintendo, ha svelato con untrailer intervista il titolo relativo al teaser di settimana scorsa. Yoshio Sakamoto ha annunciato in questo video l’arrivo diche. Unper icreati proprio da Sakamoto perall’inizio di quell’era. In questo video scopriamo come l’autore ha deciso di tornare sul franchise che, fino al 2021, data di rilascio dei remake dei primi due capitoli, era rimasto inedito al di fuori del Giappone. In questa nuova visual novel vestiremo i panni di un giovanedell’agenzia Utsugi chiamato a scoprire il mistero collegato alla morte di un ragazzo. Uncollegato al passato, perché il ritrovato corpo del ragazzo ha una caratteristica uguale a tanti omicidi avvenuti diciotto anni fa: un sacchetto di carta con una facciante disegnata sopra.