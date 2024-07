Come finisce il film Salverò mia figlia | il lato oscuro di Gabby

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nel finale delLifetimemia, la rapitrice di Rachel, sconvolta e in preda alla disperazione quando arriva la polizia, tenta il suicidio, ma la pistola si inceppa, permettendo così agli agenti di arrestarla. Rachel rassicurache lei e Crystal si riuniranno un giorno in un modo o nell’altro, eviene portata via dalle forze dell’ordine. Alla fine, Rachel riesce a riabbracciare Mia, con la promessa di proteggerla sempre. Questo dopo che(interpretata da Kayla Ewell) cerca vendetta su Rachel (interpretata da Christy Carlson Romano) e suo marito Daniel, credendo che siano responsabili della morte di suaCrystal.rapisce Mia, ladi Rachel, e tenta di fuggire. Durante il confronto finale,arriva alla casa di Rachel, puntando una pistola contro Daniel e accusandolo di omicidio.