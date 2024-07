Chiesa messo all’angolo | è stato bocciato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 18 luglio 2024) Calciomercato Juventus, ormai: il suo profilo di nuovo. E il futuro diventa un risiko E pensare che fino a poco tempo fa era considerato il maggior talento della nazionale italiana. Eppure adesso il futuro di Federicoè un risiko. Un anno alla scadenza naturale del contratto con la Juventus, Thiago Motta non lo ritiene indispensabile nel proprio scacchiere, e quindi cessione quasi certa. Sempre se arrivasse un’offerta concreta.(Lapresse) – Ilveggente.itLa Juve ha fatto il prezzo: vuole almeno 30 milioni di euro anche se si potrebbe chiudere 25 visto che tra un anno si potrebbe liberare a parametro zero. E fino al momento si è mossa concretamente solamente la Roma di De Rossi.però temporeggia, sappiamo che vorrebbe giocare la prossima Champions League e inoltre sabato si sposa, quindi ha altri pensieri in testa.