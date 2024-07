Cantina di Tebano il progetto marcia spedito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ildella nuovadia Faenza - del valore di 1 milione e 900 mila euro- e più in generale di tutto l’ampliamento del Polo Universitario potrebbe presto vedere la luce. Nei giorni scorsi infatti i lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina hanno affidato al geologo Stefano Marabini la redazione della relazione geologica e l’assistenza alle indagini geognostiche e alle misure geofisiche. Servizi necessari e propedeutici alla realizzazione della nuova costruzione, che comprende anche l’adeguamento dei servizi e del parcheggio. Si tratta infatti di un primo passaggio dell’iter burocratico. La costruzione della nuovaè undel quale si parla da molti anni, e che dal 2017 ha visto un accelerazione. In quell’anno la società Terre Naldi, partecipata dal Comune, prese in gestione diretta la struttura che rientra all’interno del polo universitario.