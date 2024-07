Atp Newport 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 18 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ile l’didi18all’Atp di. Sull’erba americana vanno in scena i primi due quarti di finale del tabellone principale, ma prima ci sarà la prosecuzione di Paire-Giron, con il francese avanti 6-4 1-0. A seguire i due derby statunitensi della giornata: il numero 3 del seeding Michelsen se la vedrà con Kovacevic, poi toccherà al rientrante Opelka sfidare il connazionale McDonald. Di seguito tutto ilodierno conitaliani. CENTER COURT Ore 17:00 – Doppio Non prima delle 19:00 – Paire vs Giron (prosecuzione da 6-4 1-0) A seguire – Michelsen vs Kovacevic A seguire – Opelka vs McDonald Atpdi18SportFace.