Atp Amburgo 2024 troppo Zhang per Cobolli | Flavio si arrende al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024)saluta il torneo di. Sulla terra rossa tedesca del torneo Atp 500, il tennista romano viene sconfitto dal cinese Zhinzhen, testa di serie numero otto del seeding, con lo score finale di 6-1 7-6(5) dopo un’ora e diciotto minuti di partita a due facce. Per un set e mezzo l’asiatico ha dominato in lungo e in largo, poi l’azzurro è riuscito a reagire ma nel momento decisivo, nel tie-break delset, gli è mancato il guizzo per portare la partita al terzo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – La partita comincia subito in salita per il tennista romano che cede in apertura la battuta e si ritrova immediatamente sotto per 2-0.