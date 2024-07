Amici-Verissimo 2024 | quando in onda e quali ex allievi ci saranno

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nella nuova stagione televisiva di Canale 5 arrivano gli speciali. Ebbene sì, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che Maria De Filippi e Silvia Toffanin si uniranno per celebrare i grandi cantanti che sono usciti dall’amatissimo talent show. Ancora una volta, si punta sui programmi lanciati da ‘Queen Mary’, la quale è ormai il volto di punta di Mediaset da tantissimi anni. Proprio dal suo talent sono usciti tanti artisti che sono entrati nella storia della musica e non solo. La Scuola di De Filippi vanta exaffermatissimi anche nel mondo del ballo e in quello del cinema (come Diana Del Bufalo). Ma chiquesti exva inspeciali su Canale 5:va in? Leggi anche:finale: abito Sarah, outfit Petit, Holden, Mida.