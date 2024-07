10 dribbling di Zirkzee in spazi sempre piu stretti

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 18 luglio 2024) È statisticamente provato che in ogni gruppo di amici ci sia almeno una persona in possesso di un’abilità particolare che la fa risultare fortissima ai giochi delle fiere di paese. Quelle attività da pochi euro su cui sperperare le monetine di resto dello zucchero filato o della Coca-Cola, tipo abbattere una pila di lattine con una pallina di gomma, il tiro con l’arco, oppure fare canestro in un cesto. Conoscevo un tizio fenomenale nel tiro a segno con i fucili di plastica a pallini. Si avvicinava ciondolando al bancone, con sguardo sonnecchiante: sa già che, anche questa volta, sarà troppo facile. Dietro di lui, un capannello di curiosi ad assistere con i propri occhi alle prodezze di questo talento.